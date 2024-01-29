أول ملاح سعودي يحقق هذا الإنجاز.. "السويح" يعتلي منصة التتويج في رالي داكار ٢٠٢٤

ويعتبر الكابتن السويح بهذا الإنجاز أول مساعد سعودي يعتلي منصة تتويج رالي داكار، وله العديد من المشاركات المحلية والدولية في سباقات الراليات، وقد حقق كثيراً من الإنجازات منها مثالاً لا حصراً وصافة العالم لفئة الكواد قبل أن يتجه لعالم الملاحة.