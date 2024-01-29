أول ملاح سعودي يحقق هذا الإنجاز.. "السويح" يعتلي منصة التتويج في رالي داكار ٢٠٢٤

حقق الكابتن فيصل السويح أداءً لافتاً ومميزاً في رالي داكار ٢٠٢٤ لفئة الستوك حيث اعتلى منصة التتويج مع الكابتن إبراهيم المهنا صاحب الأرقام القياسية في صعود منصات التتويج بما يقارب ١٨٥ إنجازاً.
ويأتي هذا التألق للكابتن المهنا والسويح من خبرة ومهارة عالية في معالجة المشكلات الفنية وقراءة التضاريس الجغرافية بشكل جيد ما مكّنهما من تفادي العقبات التي وقع بها المتسابقون الآخرون، وشكلوا ثنائياً قوياً.
ويعتبر الكابتن السويح بهذا الإنجاز أول مساعد سعودي يعتلي منصة تتويج رالي داكار، وله العديد من المشاركات المحلية والدولية في سباقات الراليات، وقد حقق كثيراً من الإنجازات منها مثالاً لا حصراً وصافة العالم لفئة الكواد قبل أن يتجه لعالم الملاحة.
كما عبر البطل السويح عن عزمه في مواصلة مسيرته في مقارعة الفرق العالمية ذات الخبرة والإمكانات الفنية خصيصاً مع الدعم القوي الذي يلقاه من قبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.