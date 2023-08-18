كريستيانو رونالدو يقود تشكيلة النصر أمام التعاون

بينما اختار البرازيلي شاموسكا مدرب التعاون التشكيلة التي سيخوض فيها مباراة الليلة وجاءت على النحو التالي: مايلسون (حراسة المرمى) عبدالملك الميري، وليد الأحمد، جيروتو، حسن كادش، معاذ فقيهي، أشرف المهديوي، فلافيو، ألفارو ميدران، ماتيوس كاسترو، تاوامبا.