كريستيانو رونالدو يقود تشكيلة النصر أمام التعاون

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى قائمة فريق النصر التي ستخوض منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023/2024م.
وغاب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن المباراة الأولى لنادي النصر في دوري روشن أمام الاتفاق بسبب إصابة تلقاها في الشوط الإضافي الثاني من المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال والتي حسم لقبها "صاروخ ماديرا" لفريقه بإحرازه هدفين في مرمى نادي الهلال (2-1) يوم السبت الماضي.
أعلن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر التشكيلة الأساسية التي سيدخل فيها المواجهة الثانية في دوري روشن والتي ستجمعه مع ضيفه التعاون مساء يوم الجمعة على ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض.
وشهدت التشكيلة تواجد النجم البرتغالي والدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وأندرسون تاليسكا اللذين غابا عن المواجهة الأولى، كما شهدت حضور الحارس وليد عبدالله بدلاً من الحارس نواف العقيدي بالإضافة إلى السنغالي ساديو ماني.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
حراسة المرمى: وليد عبدالله.
خط الدفاع: سلطان غنام، عبدالإله العمري، جيسلان كونان، علي لاجامي.
خط الوسط: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا.
خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو، سادية ماني.
بينما اختار البرازيلي شاموسكا مدرب التعاون التشكيلة التي سيخوض فيها مباراة الليلة وجاءت على النحو التالي: مايلسون (حراسة المرمى) عبدالملك الميري، وليد الأحمد، جيروتو، حسن كادش، معاذ فقيهي، أشرف المهديوي، فلافيو، ألفارو ميدران، ماتيوس كاسترو، تاوامبا.