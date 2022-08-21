الهلال يعاود الركض تأهبًا لمواجهة الخليج.. وتدريب لياقي للفرج والشهراني

استأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الأحد تدريباتهم؛ وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" راحة عن التدريبات، أمس السبت، استعدادًا لمواجهة الخليج في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2022 /2023.