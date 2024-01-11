في نسخته التاسعة 2024.. انطلاق مهرجان كؤوس الملوك والأمراء لسباقات الخيل

ينطلق غدًا بميدان الملك عبدالعزيز في نادي سباقات الخيل بالرياض، الحدثُ السنوي الكبير المتمثّل في مهرجان كؤوس الملوك والأمراء لسباقات الخيل بنسخته التاسعة 2024، الذي يشهد نقلة نوعية بعد استحداث وترقية عدد من سباقاته.
ورفع الأميرُ بندر بن خالد بن فيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الشكرَ والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، على دعم إقامة مهرجان كؤوس الملوك والأمراء، والاحتفاء برموز الوطن والإسهام في تخليد ذكراهم، ولإسهاماتهم البارزة في مسيرة المملكة على عدة أصعدة، مضيفًا أن في هذه النسخة تمّت إضافة شوط سباقي جديد يحمل اسمًا ارتبط بتاريخ المملكة؛ وهو شوط كأس الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، كما تمت ترقية شوطي سيف الإمام تركي بن عبدالله وكأس الملك فيصل لتصبح أشواطًا مصنفة دولية، مضيفًا أن هذين اليومين يعدّان حدثًا فروسيًّا ملكيًّا يضاهي كبرى المهرجانات والسباقات العالمية من حيث التنظيم وحجم الحدث.
وتجدر الإشارة إلى أن أشواط مهرجان كؤوس الملوك والأمراء التي تقام خلال الفترة من 12 - 13 يناير الجاري، تعتبر من أقوى الأحداث السباقية في خارطة موسم نادي سباقات الخيل السنوية، بمجموع جوائز مالية يتجاوز "7,7" ملايين ريال، وهي عشرة أشواط تحمل مسميات: كأس الإمام محمد بن سعود، سيف الإمام تركي بن عبدالله، كأس الملك سعود، كأس الملك فيصل، كأس الملك خالد، كأس الملك فهد، كأس الملك عبدالله، كأس الأمير سلطان، كأس الأمير بدر، كأس الأمير نايف.
وترتبط أهمية سباقات مهرجان كؤوس الملوك والأمراء من الجانب السباقي بالخيل المشاركة والمسجلة في مختلف الأشواط؛ حيث يعتبر كأس الملك فيصل الذي تم تصنيفه دوليًّا من أقواها وأهمها، كون الجواد أمبلم رود بطل كأس السعودية في نسخته الثالثة 2022 قد حقّق الانتصار بكأس الملك فيصل بذلك العام، كما تتواجد مجموعة أخرى في بقية السباقات؛ مثل "عسفان الخالدية"، و"قسورة الخالدية"، و"نجيب الزمان" الطامعة في الفوز بسيف الإمام تركي بن عبدالله، بالإضافة لنخبة من خيل الـ3 سنوات، ومجموعة قوية من الأفراس كل حسب الأشواط المخصصة والموزعة على عدة كؤوس من سباقات مهرجان الملوك والأمراء.