في نسخته التاسعة 2024.. انطلاق مهرجان كؤوس الملوك والأمراء لسباقات الخيل

ورفع الأميرُ بندر بن خالد بن فيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الشكرَ والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، على دعم إقامة مهرجان كؤوس الملوك والأمراء، والاحتفاء برموز الوطن والإسهام في تخليد ذكراهم، ولإسهاماتهم البارزة في مسيرة المملكة على عدة أصعدة، مضيفًا أن في هذه النسخة تمّت إضافة شوط سباقي جديد يحمل اسمًا ارتبط بتاريخ المملكة؛ وهو شوط كأس الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، كما تمت ترقية شوطي سيف الإمام تركي بن عبدالله وكأس الملك فيصل لتصبح أشواطًا مصنفة دولية، مضيفًا أن هذين اليومين يعدّان حدثًا فروسيًّا ملكيًّا يضاهي كبرى المهرجانات والسباقات العالمية من حيث التنظيم وحجم الحدث.