المكسيكي آنسر يتصدر منافسات اليوم الأول من بطولة السعودية الدولية للقولف 2023

وقال الأمريكي باتريك ريد، الذي حلّ في المركز التاسع بتسجيله 3 ضربات تحت المعدل: "تطور بطولة السعودية الدولية منذ بدايتها حتى الآن رائع جدًا، والملعب في حالة أفضل في كل عام، والمواهب في تطور مستمر ويتحسنون في كل نسخة من البطولة، وهناك المزيد من الجماهير التي تشاهد المنافسات، وكل ذلك يعكس تطور رياضة القولف في المملكة وهو أمر مميز، حيث إن انتشار رياضة القولف حول العالم هو الهدف الأهم، وأشعر بأننا نقوم بعمل جيد بتواجدنا هنا".