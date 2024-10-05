الأميرة دليل توجت الفائزين في منافسات 200 م.. ختام مسابقات ألعاب القوى بدورة الألعاب السعودية

توجت الأميرة دليل بنت نهار بن سعود، الرئيس التنفيذي لدورة الألعاب السعودية (الثالثة) 2024، أبطال ألعاب القوى وألعاب القوى البارالمبية، التي اختتمت، أمس السبت، بمضمار نادي الرياض، بحضور عبدالعزيز باعشن، الأمين العام الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والدكتور حبيب الربعان رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى، والدكتور عبدالرحيم آل الشيخ، رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى البارالمبية.