السعودية تتصدر التصنيف الأحدث لمسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

علاوة على ذلك، في موسم 2023-2024 نجحت ثلاثة أندية سعودية أخرى، هي النصر والاتحاد والفيحاء، إلى جانب الهلال، في حجز أماكنها بالأدوار الإقصائية من البطولة الأولى على صعيد الأندية في القارة، ونجح الهلال بقيادة المدرب خورخي جيسوس في بلوغ الدور قبل النهائي قبل أن يخسر أمام العين الإماراتي.