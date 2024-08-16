المسابقات تعقد ورشة عمل لمناقشة روزنامة دوريات الفئات السنية

عقدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ورشة عمل عبر الاتصال المرئي لمشرفي الفئات السنية بالأندية المشاركة في منافسات الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى تحت 18، و17 و16 و15 عاماً، لمناقشة روزنامة الموسم الجديد 2024-2025، وذلك بحضور رئيس اللجنة نعيم البكر، والمدير الإداري للمنتخبات محمد الحميد.