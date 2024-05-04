دوري روشن للمحترفين: الشباب يتجاوز الرائد بثنائية جونيور وكاراسكو

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الفوز على شقيقه الرائد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب الشباب، في العاصمة الرياض.
وانتهت المباراة التي أُقيمت بين الفريقين لحساب الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الشباب بهدفين نظيفين.
أهداف المباراة سجلها كارلوس جونيور للشباب في الدقيقة 57 قبل أن يضيف كاراسكو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 82.
وشهدت المباراة بطاقة حمراء للاعب الرائد "مامادو لوم" في الدقيقة 90+8.
بتلك النتيجة يرفع الشباب رصيده عند النقطة رقم 41 "في المركز الثامن " في حين توقف رصيد الرائد عند النقطة رقم 31.