" فهد بن جلوي" يستقبل أخضر قفز الحواجز بعد التأهل لأولمبياد باريس 2024

وهنأ نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الفرسان على ما حققوه من إنجاز للوطن، مثمنًا جهودهم خلال المنافسات وحصولهم على صدارة تصفيات المجموعة السابعة في بطولة الدوحة الدولية لقفز الحواجز وخطف بطاقة التأهل بعد تقديم أداء مميز بين المنتخبات المشاركة، متمنيًا لهم التوفيق.