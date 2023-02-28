" فهد بن جلوي" يستقبل أخضر قفز الحواجز بعد التأهل لأولمبياد باريس 2024

استقبل الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بعثة المنتخب السعودي لقفز الحواجز المتأهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024م" بعد وصولهم مساء اليوم في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وهنأ نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الفرسان على ما حققوه من إنجاز للوطن، مثمنًا جهودهم خلال المنافسات وحصولهم على صدارة تصفيات المجموعة السابعة في بطولة الدوحة الدولية لقفز الحواجز وخطف بطاقة التأهل بعد تقديم أداء مميز بين المنتخبات المشاركة، متمنيًا لهم التوفيق.
ومثل المنتخب السعودي لقفز الحواجز في البطولة كل من الفارسين الأولمبيين رمزي الدهامي وعبد الله الشربتلي والفارسين عبد الرحمن الراجحي وخالد المبطي.
حضر الاستقبال الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، والأميرة دليل بنت نهار بن عبد العزيز مستشارة نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والأمين العام الرئيس التنفيذي للجنة عبد العزيز باعشن.