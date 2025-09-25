دوري روشن للمحترفين: الخلود يفجّرها ويسقط الشباب على أرضه وبين جماهيره

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، الفوز على شقيقه الشباب في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الشباب في الرياض.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الخلود بهدفين لهدف.
أهداف المباراة سجلها إنريكي للخلود في الدقيقة 48 قبل أن يتعادل كاراسكو للشباب في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، ثم أضاف اللاعب عبد العزيز العليوة الهدف الثاني للخلود في الدقيقة 90.
وشهدت المباراة ركلة جزاء ضائعة للخلود أهدرها محترف الفريق ماوليدا، بعد تصدي حارس الشباب غروهي للتسديدة.
بتلك النتيجة، يرتفع رصيد الخلود عند النقطة رقم 6، في حين توقف رصيد الشباب عند النقطة رقم 4.