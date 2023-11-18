لتعويض غياب "نيمار".. الهلال يخطّط لضمّ لاعب غلطة سراي "ويلفريد زاها"

كشفت صحيفة "takvim" عن رغبة نادي الهلال في التعاقد مع الإيفواري "ويلفريد زاها" لاعب غلطة سراي التركي؛ لضمّه في الموسم الشتوي القادم.
وأفادت الصحيفة التركية بأن مسؤولي الهلال بقيادة المدرب "خورخي خيسوس" يخطّطون لتقديم عرض رسمي إلى غلطة سراي؛ لضمّ اللاعب الإيفواري بديلًا لـ"نيمار" خلال فترة الانتقالات القادمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال يرغب في تدعيم مركز هجوم الفريق بالتعاقد مع "زاها"، الذي ينتهي عقده في 2026، ومن المتوقّع تقديم عرض مغرٍ للاعب في يناير المقبل.
وسبق أن رفض "ويلفريد زاها" عرضًا من نادي النصر خلال الموسم الصيفي الماضي، ورفض أيضًا عرضًا من الاتحاد بقيمة 9 ملايين يورو؛ رغبة في الاستمرار في الملاعب الأوروبية.
وانتقل "ويلفريد زاها" البالغ من العمر 31 عامًا، إلى غلطة سراي التركي في يوليو الماضي قادمًا من "كريستال بالاس"، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو "20" مليون يورو.