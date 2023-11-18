لتعويض غياب "نيمار".. الهلال يخطّط لضمّ لاعب غلطة سراي "ويلفريد زاها"

وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال يرغب في تدعيم مركز هجوم الفريق بالتعاقد مع "زاها"، الذي ينتهي عقده في 2026، ومن المتوقّع تقديم عرض مغرٍ للاعب في يناير المقبل.