بحضور "القاسم".. الأخضر الشاب يختتم استعدادَه لمواجهة الصين ضمن كأس آسيا

بحضور ومتابعة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم؛ اختتم المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد؛ تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب الصين، غدًا الاثنين، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.
ويلاقي "الأخضر" منتخبَ الصين في تمام الخامسة مساءً بتوقيت أوزبكستان "الثالثة مساءً بتوقيت المملكة"، على ملعب نادي بونيودكور في العاصمة الأوزبكية طشقند.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتَهم التدريبية، مساء اليوم الأحد، على الملعب الرديف لملعب نادي بونيودكور، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارينَ لياقية وتكتيكية.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يأتي ضمن المجموعة "الرابعة" في بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، وإلى جانبه منتخبات: اليابان، الصين، وقيرغيزستان.