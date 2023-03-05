بحضور "القاسم".. الأخضر الشاب يختتم استعدادَه لمواجهة الصين ضمن كأس آسيا

بحضور ومتابعة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم؛ اختتم المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد؛ تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب الصين، غدًا الاثنين، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.