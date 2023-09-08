انطلاق فعاليات الجولة الختامية لبطولة صعود الهضبة في الطائف

ويترقب الجمهور منافسات شيقة ومليئة بالتحديات، حيث ستحدد نتائج هذه الجولة بطل الموسم في كل فئة، إلى جانب بطل الموسم للبطولة ككل، لاسيما مع إقامة هذه الجولة في محافظة الطائف للمرة الأولى وعلى مسار أطول من الجولتين السابقتين والذي يتضمن مناطق تتزايد فيها سرعات السيارة عن الجولات السابقة.