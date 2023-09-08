انطلاق فعاليات الجولة الختامية لبطولة صعود الهضبة في الطائف
انطلقت صباح اليوم الجمعة، فعاليات الجولة الثالثة والأخيرة لبطولة صعود الهضبة، التي تستضيفها عقبة المحمدية بالشفا بمحافظة الطائف للمرة الأولى، وذلك ضمن منافسات بطولة السعودية 2023، بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة ومحافظة الطائف.
ويشارك في منافسات الجولة الختامية للبطولة 98 متسابقاً من نخبة السائقين من مختلف الجنسيات، منهم 7 متسابقات، وتقام المنافسات على مسار يبلغ طوله 4.2 كم يتضمن 30 منعطفاً بين البداية والنهاية، وذلك على مدار يومين.
وشهد اليوم الأول للجولة إجراء التسجيل والفحص الفني للمركبات المشاركة إلى جانب اجتماع السائقين مع مدير السباق والحكام لشرح الأنظمة الخاصة بالبطولة، كما شهدت الفعاليات إجراء جولتين من التجارب الحرة للسائقين، استعداداً للسباق الرئيس غداً السبت.
ويترقب الجمهور منافسات شيقة ومليئة بالتحديات، حيث ستحدد نتائج هذه الجولة بطل الموسم في كل فئة، إلى جانب بطل الموسم للبطولة ككل، لاسيما مع إقامة هذه الجولة في محافظة الطائف للمرة الأولى وعلى مسار أطول من الجولتين السابقتين والذي يتضمن مناطق تتزايد فيها سرعات السيارة عن الجولات السابقة.
وأتمّ جميع المشاركين استعداداتهم لإشعال نار المنافسة وحسم لقب البطولة، لا سيما مع توفير جوائز أكبر وحوافز مالية للفائزين هذا العام حيث يحصل صاحب المركز الأول على سيارة GR 86 MT، إلى جانب جوائز مالية بإجمالي 50 ألف ريال سعودي مقسمة على الأوائل من كل فئة.