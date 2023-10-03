"غزواني" ينتزع الميدالية السعودية الخامسة في آسياد هانغتشو 2022.. "الفيصل" يهنئ.. و"ابن جلوي" توّجَه بالذهبية
خطف لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، الشاب عيسى غزواني (20 عامًا)، الميدالية الذهبية لسباق 800م الذي جرى مساء اليوم الثلاثاء على ميدان ومضمار الاستاد الأولمبي بمدينة هانغتشو ضمن منافسات اليوم الخامس لأم الألعاب في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة (هانغتشو2022) بحضور رئيس البعثة السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الذي توج أبطال هذا السباق.
وجاء فوز غزواني بالذهبية، بحلوله أولاً بزمن 1.48.05 دقيقة والتي تعتبر أول ميدالية سعودية في الدورات الآسيوية بهذا السباق، تاركاً الفضية للهندي "أفصل محمد" بزمن 1.48.43 دقيقة، والبرونزية للعماني حسين الفارسي بزمن 1.48.43 دقيقة.
ودخل مفاجأة السعودية، النجم غزواني السباق، برقم زمني يعتبر سادس أقل رقم زمني يتم تسجيله من المشاركين الثمانية هذا الموسم، إضافة لكونه غير مصنف في ترتيب الجدول العالمي لسباق الـ800م، عكس المشاركين الآخرين والذين يتصدرهم الهندي كريشن كومار بالمركز الـ63 عالمياً.
وبذهبية غزواني، ارتفع الرصيد السعودي من الميداليات الآسيوية إلى خمس ميداليات (2 ذهبية، 2 فضية، وبرونزية واحدة).
"الفيصل": بطل واعد بطموح الكبار
من جانبه، هنأ رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، العداء عيسى غزواني، بميداليته الذهبية وقال في منشور عبر منصة (X): "بطل واعد بطموح الكبار.. مبروك للعداء عيسى غزواني فوزه بالذهب، والمستقبل أمامك يا بطل".
"غزواني": سعيد بتحقيقي أول ميدالية سعودية في الـ800م
وعبّر العداء عيسى غزواني عن سعادته البالغة بنيل أول ميدالية من أول تواجد له في دورات الألعاب الآسيوية.
وقال غزواني إن تحقيقه للذهبية، يأتي بفضل التكنيك الصعب الذي اتبعه في السباق، مهدياً الميدالية لوالدته، وللجمهور الرياضي بالمملكة، ولمدربه عبدالله الجمعة والإداري مخلد العتيبي.
الفروسية تبحث عن التاسعة
يدشن المنتخب السعودي للفروسية، غداً الأربعاء، مشاركته بالدورة الآسيوية، عندما يتواجد في منافسات الفرق عند التاسعة صباحاً.
ويمثل أخضر الفروسية في الدورة، عبدالرحمن الراجحي ورمزي الدهامي وعبدالله الشربتلي ومشاري الحربي.
ويفتتح الراجحي مشاركة الأخضر في المنافسات، عندما يتواجد في الجولة الأولى عند التاسعة من صباح غد، يليه الحربي في الجولة الثانية.
وفي الفترة المسائية التي تنطلق عند الثانية ظهراً، يشارك الدهامي في الجولة الثالثة، والشربتلي في الجولة الرابعة والختامية لمنافسات الفرق لقفز الحواجز التي تشهد مشاركة 12 دولة آسيوية.
وانطلق مشوار الفروسية مع ميداليات دورة الألعاب الآسيوية، منذ أول مشاركة له في الدوحة 2006م، بذهبية الفرق، والتي حافظ عليها غوانزو 2010م وأتبعها بذهبية وبرونزية الفردي بواسطة رمزي الدهامي وخالد العيد.
وفي آسياد آنشون 2014م، حققت الفروسية السعودية، ذهبية الفردي بواسطة الشربتلي، وفضية الفرق.
وواصلت الفروسية تألقها في آسياد جاكرتا 2018، بتحقيقها ذهبية الفرق لقفز الحواجز، وبرونزية الفردي بواسطة الدهامي.
نهائيان في أم الألعاب
يواصل المنتخب السعودي لألعاب القوى، مشاركته في اليوم السادس لمنافسات أم الألعاب، عندما يتواجد الرامي علي عبدالغني في نهائي مسابقة الرمح عند السابعة مساءً.
وينطلق عند الساعة 7:40 مساءً، نهائي سباق 5000م، بمشاركة العداء طارق العمري.
"العتيبي" يختتم مشاركة الملاكمة
خرج لاعب المنتخب السعودي للملاكمة عبدالعزيز العتيبي، من منافسات دورة الألعاب الآسيوية، عقب خسارته أمام نظيره الكوري الشمالي "سو كون يونق" في دور ربع النهائي لوزن 51 كجم عصر اليوم الثلاثاء.
وقدم العتيبي مستوى لافتاً في مشاركته الأولى بدورات الألعاب الآسيوية، حيث افتتح مشاركته الآسيوية، بفوز مستحق على التركمانستاني "دايانش اناسيدوف" بنتيجة 4-1، ثم كسب نظيره البنغالي محمد أبو طلحة بنفس النتيجة في دور ثمن نهائي مسابقة الملاكمة.
أخضر السلة يغادر
غادر المنتخب السعودي لكرة السلة، آسياد هانغتشو، عقب خسارته أمام نظيره الأردني ضمن دور ربع النهائي لمسابقة كرة السلة بنتيجة 57 - 76 نقطة.
وكان أخضر السلة قد تأهل للأدوار الإقصائية من المسابقة، بحلوله ثانياً خلف المنتخب الإيراني في المجموعة الأولى التي ضمّت كازاخستان والإمارات، ثم فاز على هونج كونج أمس الاثنين ضمن لقاءات الدور الثاني بنتيجة 95 - 72 نقطة.
"آل حميد" ينهي مشاركته
أنهى لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال، الرباع محمود آل حميد، مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية، بحلوله سابعاً في الترتيب العام لمنافسات وزن 73 كجم اليوم الثلاثاء.
ورفع آل حميد، 147 كجم في الخطف، و180 كجم في النتر، ومجموع 327 كجم.