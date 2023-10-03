"غزواني" ينتزع الميدالية السعودية الخامسة في آسياد هانغتشو 2022.. "الفيصل" يهنئ.. و"ابن جلوي" توّجَه بالذهبية

خطف لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، الشاب عيسى غزواني (20 عامًا)، الميدالية الذهبية لسباق 800م الذي جرى مساء اليوم الثلاثاء على ميدان ومضمار الاستاد الأولمبي بمدينة هانغتشو ضمن منافسات اليوم الخامس لأم الألعاب في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة (هانغتشو2022) بحضور رئيس البعثة السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الذي توج أبطال هذا السباق.