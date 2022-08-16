رابطة "دوري يلو" تطلق منصة للتذاكر الإلكترونية.. من دون وجود الأهلي

ونشرت الرابطة بيانًا على الحساب الرسمي لـ "دوري يلو" في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيه: "تنظيم جديد أطلقته رابطة أندية الدرجة الأولى، من أجل تسهيل عملية الحصول على التذاكر للجماهير وإحصائها إلكترونيًا مما يُسهم في حصول الأندية والرابطة مستقبلاً على إحصائيات بعدد الحضور الفعلي للمباريات والاستفادة منها تسويقيًا".