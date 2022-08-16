رابطة "دوري يلو" تطلق منصة للتذاكر الإلكترونية.. من دون وجود الأهلي

أطلقت رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين منصة لبيع التذاكر إلكترونيًا لمباريات "دوري يلو" للموسم الجديد 2022 - 2023 لأندية محددة من الدوري، وذلك في المرحلة الأولى من المشروع.
واستثنت رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين، 8 أندية أبرزهم الأهلي والفيصلي من منصة للتذاكر الإلكترونية أطلقتها، اليوم الثلاثاء، لمباريات "دوري يلو" في الموسم الجديد.
ونشرت الرابطة بيانًا على الحساب الرسمي لـ "دوري يلو" في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيه: "تنظيم جديد أطلقته رابطة أندية الدرجة الأولى، من أجل تسهيل عملية الحصول على التذاكر للجماهير وإحصائها إلكترونيًا مما يُسهم في حصول الأندية والرابطة مستقبلاً على إحصائيات بعدد الحضور الفعلي للمباريات والاستفادة منها تسويقيًا".
وأشارت الرابطة إلى أن ضمن الأهداف التنظيمية للمنصة تسهيل آلية الحصول على التذاكر باستخدام التقنية، وتحسين تجربة المشجع ومواكبة التحول الرقمي وفق رؤية 2030.
والأندية المشاركة في المنصة ضمن المرحلة الأولى هي: "الجبلين، العروبة، نجران، الأخدود، هجر، جدة، القيصومة، الخلود، الساحل، العربي، الشعلة وأحد".
ومن المقرر أن ينطلق دوري يلو يوم 22 أغسطس الجاري، وسيبدأ الأهلي مواجهاته في البطولة بمباراة القيصومة، فيما يدشن الفيصلي مبارياته بمواجهة الرياض.