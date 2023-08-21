هدف لاعب "الأهلي" رياض محرز الأجمل في الجولة الثانية من دوري روشن

ونال هدف نجم "الأهلي" على الغالبية العظمى من أصوات المشاركين في الاستفتاء والبالغ عددهم (60.178 صوتًا) بنسبة وصلت إلى 84.1% من الأصوات، متقدمًا على هدف مهاجم فريق "الفيحاء" الزامبي فاشيون ساكالا بمرمى "الهلال" الذي حل بالمرتبة الثانية بـ9.8% من الأصوات، فيما جاء هدف الإسباني كريستيان تيو لاعب "الفتح" ضد "الأخدود" بالمرتبة الثالثة بـ6.1% من الأصوات.