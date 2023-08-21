رياضة
هدف لاعب "الأهلي" رياض محرز الأجمل في الجولة الثانية من دوري روشن
حصل هدف النجم الجزائري رياض محرز لاعب "الأهلي" على جائزة الهدف الأجمل في الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023/ 2024م.
وفاز هدف النجم الجزائري بمرمى "الخليج" بجائزة الهدف الأجمل بحسب استطلاع الجماهير، وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) اليوم الاثنين.
ونال هدف نجم "الأهلي" على الغالبية العظمى من أصوات المشاركين في الاستفتاء والبالغ عددهم (60.178 صوتًا) بنسبة وصلت إلى 84.1% من الأصوات، متقدمًا على هدف مهاجم فريق "الفيحاء" الزامبي فاشيون ساكالا بمرمى "الهلال" الذي حل بالمرتبة الثانية بـ9.8% من الأصوات، فيما جاء هدف الإسباني كريستيان تيو لاعب "الفتح" ضد "الأخدود" بالمرتبة الثالثة بـ6.1% من الأصوات.