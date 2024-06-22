مدافع النصر الإسباني "لابورت": قوة منافسة دوري روشن أكدت على تفوق "كانتي" في الـ"يورو"

وأشار اللاعب الإسباني إلى أن الناس يُصدرون أحكامًا مسبقة حول دوري روشن، مؤكدًا أن المسابقة ما زالت تتطور تدريجيًا على مستوى التسويق، وفي المستقبل سيكون الدوري أكثر تنافسية.