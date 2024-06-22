مدافع النصر الإسباني "لابورت": قوة منافسة دوري روشن أكدت على تفوق "كانتي" في الـ"يورو"

امتدح مدافع فريق النصر الكروي الأول، الإسباني "إيمريك لابورت" الأداء الذي يقدمه لاعب الاتحاد الفرنسي "نغولو كانتي" مع منتخب بلاده في يورو 2024 بألمانيا، مؤكدًا أن هذا المستوى دليل على قوة المنافسة في دوري روشن السعودي.
وتابع "لابورت" خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إسبانيا ضد ألبانيا: إن كل بطولة ولها مستواها، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن اليورو يتشابه مع دوري روشن السعودي.
وأشار اللاعب الإسباني إلى أن الناس يُصدرون أحكامًا مسبقة حول دوري روشن، مؤكدًا أن المسابقة ما زالت تتطور تدريجيًا على مستوى التسويق، وفي المستقبل سيكون الدوري أكثر تنافسية.
واختتم"لابورت" تصريحاته: "ما يمكنني قوله إن اللاعب الأفضل في منتخب فرنسا بأول مباراتين هو "كانتي".