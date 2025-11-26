كأس العرب 2025 قطر .. جزرالقمر يكمل عقد مجموعة الأخضر بعد تجاوز اليمن

تأهل منتخب جزر القمر اليوم، إلى نهائيات كأس العرب FIFA قطر 2025 التي تستضيفها الدوحة، بعد تغلبه على المنتخب اليمني بركلات الترجيح (4 - 2) بعد تعادلهما في الوقت الأصلي (4 - 4) في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب حمد الكبير في التصفيات التمهيدية من البطولة.

وسيلتحق منتخب جزر القمر بالمجموعة الثانية التي تضم منتخبات المملكة العربية السعودية والمغرب إلى جانب المنتخب العماني.

وسجل للمنتخب القُمري حسين زكواني من ركلة جزاء في الدقيقة 31 والمدافع اليمني أسامة عنبر بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 62 ، وأمير زيد هدفين متأخرين في الدقيتين 90+1 و90+4 ، فيما سجل للمنتخب اليمني كل من هارون الزبيدي في الدقيقة 14 وعبد الواسع المطري هدفين في الدقيقتين 45+2 و65 وناصر محمدوه في الدقيقة 40.

ولجأ المنتخبان مباشرة إلى ركلات الترجيح دون وقت إضافي، ليتفوق منتخب جزر القمر (4 - 2) ويتأهل إلى النهائيات التي سيستهلها بمواجهة المنتخب المغربي يوم الثاني من الشهر المقبل على إستاد خليفة الدولي لحساب المجموعة الثانية.