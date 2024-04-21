مع ختام الجولة 28 من دوري روشن.. النصر والاتحاد والشباب انتصارات.. والحزم يقترب من وداع الكبار

وجاء التعاون في المركز الخامس بـ48 نقطة إثر تعادله "1 - 1" مع الخليج "العاشر" بـ35 نقطة، والفتح سادسًا بـ40 نقطة بعد فوزه "3 - 1" على الرائد الذي يحلّ في المركز الـ13 بـ30 نقطة، واحتلّ الاتفاق المركز السابع بـ40 نقطة بعد تعادله بدون أهداف مع الوحدة الذي جاء في المركز الـ12 بـ32 نقطة، وضمك في المركز الثامن بعد فوزه "2 - 1" على الأخدود الذي تجمّد رصيده عند 24 نقطة في المركز الـ17.