مع ختام الجولة 28 من دوري روشن.. النصر والاتحاد والشباب انتصارات.. والحزم يقترب من وداع الكبار

شهدت منافسات الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم "دوري روشن"، التي اختتمت أمس السبت، انتصارات للنصر، والاتحاد، والشباب، وضمك، والشباب، والفتح، والطائي، واقتراب الحزم من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وتأجيل لقاء الأهلي والهلال.
وحقّق النصر فوزًا ثمينًا من أمام ضيفه الفيحاء "3 ـ 1" رافعًا رصيده إلى 68 نقطة بالمركز الثاني، ويقلص الفارق مع الهلال "المتصدر" إلى 9 نقاط، وبمباراة أقلّ للهلال الذي تأجل لقاؤه مع الأهلي من هذه الجولة إلى 6 مايو المقبل؛ لمشاركته في نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، فيما تجمّد رصيد الفيحاء عند 35 نقطة في المركز الـ11.
ودوّن الاتحاد فوزًا متأخرًا "3 - 2" على الحزم الذي اقترب من الهبوط بحلوله في المركز الـ18 والأخير بـ16 نقطة، فيما رفع الاتحاد رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، خلف الأهلي الذي يحلّ ثالثًا بـ52 نقطة وبمباراة أقلّ.
وجاء التعاون في المركز الخامس بـ48 نقطة إثر تعادله "1 - 1" مع الخليج "العاشر" بـ35 نقطة، والفتح سادسًا بـ40 نقطة بعد فوزه "3 - 1" على الرائد الذي يحلّ في المركز الـ13 بـ30 نقطة، واحتلّ الاتفاق المركز السابع بـ40 نقطة بعد تعادله بدون أهداف مع الوحدة الذي جاء في المركز الـ12 بـ32 نقطة، وضمك في المركز الثامن بعد فوزه "2 - 1" على الأخدود الذي تجمّد رصيده عند 24 نقطة في المركز الـ17.
وحقّق الشباب فوزًا كبيرًا على أبها بخماسية نظيفة رفع به رصيده إلى 35 نقطة في المركز التاسع، فيما بقي أبها على نقاطه الـ25 في المركز الـ16، فيما جاء الرياض في المركز الـ15 بـ25 نقطة بعد خسارته "1 - 2" من الطائي الذي حلّ بالمركز الـ14 بـ26 نقطة.