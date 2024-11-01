الفتح والفيحاء للابتعاد عن مناطق الهبوط.. والتعاون لتحسين مركزه.. والاتفاق لاستعادة توازنه

صاحب الضيافة يتطلع لاستعادة توازنه وتصحيح مساره بعد الإخفاقات والنتائج السيئة التي سجَّلها الفريق حتى الآن، خاصة أنه لم يعرف طعم الفوز منذ الجولة الثالثة؛ وذلك من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة على تراجُع أداء ونتائج الفريق في الآونة الأخيرة.