الفتح والفيحاء للابتعاد عن مناطق الهبوط.. والتعاون لتحسين مركزه.. والاتفاق لاستعادة توازنه

تُختتم اليوم السبت منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين بإقامة ثلاث مباريات، ستعيد نتائجها رسم ملامح جدول الترتيب لمنطقة الوسط وقاع الترتيب، إضافة إلى أن الفائز سيكسب دفعة معنوية كبيرة قبل خوض الجولة المقبلة.
يستقبل الفتح (متذيل جدول الترتيب برصيد 4 نقاط على ملعبه بمدينة الأحساء) ضيفه الفيحاء صاحب المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط عند الساعة الـ(5:35) مساء.
ويخوض الفريقان الجريحان مباراة غاية في الأهمية لكليهما؛ لأن النقاط الثلاث من الممكن أن تُبعد الفائز عن مناطق الهبوط بشكل مؤقت.
ويبحث أصحاب الضيافة عن استغلال عاملَي الأرض والجمهور؛ لتحقيق الفوز الغائب عنهم منذ الجولة الثانية؛ وذلك من أجل إيقاف مسلسل نزيف النقاط والنتائج السلبية المستمرة مع الفريق منذ بداية الموسم.
وفي المقابل يتطلع الفيحاء لاستعادة توازنه؛ للعودة لسكة الانتصارات، وتعويض مسلسل الإخفاقات المستمرة مع الفريق من الجولة الخامسة؛ للابتعاد عن مناطق الهبوط.
يلتقي التعاون (تاسع الترتيب برصيد 11 نقطة) نظيره الخلود صاحب النقاط الـ 6 في المركز الـ 15، وذلك في اللقاء الذي سيقام على ملعب نادي التعاون في بريدة عند الساعة الـ(5:55) مساء.
يطمح التعاون المنتشي بتأهُّله لربع النهائي ببطولة كأس الملك على حساب النصر إلى مواصلة صحوته، والعودة للطريق الصحيح من أجل تحسين موقعه في سلم الترتيب.
في حين يأمل فريق الخلود الاستمرار بحصد النتائج الإيجابية للجولة الثالثة على التوالي؛ وذلك عقب تعادله في الجولتَيْن الماضيتَيْن؛ للابتعاد عن مناطق الخطر.
وفي آخر مباريات الجولة يستضيف الاتفاق صاحب المركز الـ11 برصيد 11 نقطة نظيره القادسية الذي يملك 13 نقطة محتلاً بها المركز السادس، وذلك على ملعب نادي الاتفاق بالدمام عند تمام الساعة التاسعة مساء.
صاحب الضيافة يتطلع لاستعادة توازنه وتصحيح مساره بعد الإخفاقات والنتائج السيئة التي سجَّلها الفريق حتى الآن، خاصة أنه لم يعرف طعم الفوز منذ الجولة الثالثة؛ وذلك من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة على تراجُع أداء ونتائج الفريق في الآونة الأخيرة.
وفي المقابل يتطلع القادسية إلى مواصلة صحوته، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي في البطولة، والثالث في جميع المسابقات؛ لخطف المركز الخامس، والاقتراب أكثر من رباعي المقدمة بتقليص الفارق مع الشباب (رابع الترتيب) إلى نقطتَيْن.