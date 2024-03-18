للمرة الأولى في تاريخ اتحاد كرة الطاولة.. السعودية تستضيف البطولة العربية 34

تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة الطاولة وبالتعاون مع الاتحاد العربي لكرة الطاولة، تستضيف مدينة جدة منافسات البطولة العربية الرابعة والثلاثين لكرة الطاولة، خلال الفترة من 23 - 28 مارس الجاري بمشاركة أكثر من 100 رياضي ورياضية يمثلون 24 نادياً من 9 دول عــربية.
وكانت أندية: الاتحاد، الأهلي، الشباب (السعودية)، إنبي (مصر)، السليمانية، الجيش الرياضي، غاز الجنوب (العراق)، العربي، قطر (قطر)، المكي، الأقصى عطبرة (السودان)، الأرثوذكسي (الأردن)، سار، البحرين (البحرين)، الفحيحيل، التضامن (الكويت)، قد أعلنت مشاركتها على مستوى الرجال في البطولة التي تقام للمرة الأولى في السعودية.
وعلى مستوى السيدات ستشارك أندية: البصرة، غاز الجنوب (العراق)، الجمعية النسوية الرياضية (الجزائر)، الأعمال الحرة الأبيض (السودان)، الزمالك، بتروجت (مصر)، حمادة (الأردن)، عالي (البحرين)، الفتاة (الكويت).