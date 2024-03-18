للمرة الأولى في تاريخ اتحاد كرة الطاولة.. السعودية تستضيف البطولة العربية 34

وكانت أندية: الاتحاد، الأهلي، الشباب (السعودية)، إنبي (مصر)، السليمانية، الجيش الرياضي، غاز الجنوب (العراق)، العربي، قطر (قطر)، المكي، الأقصى عطبرة (السودان)، الأرثوذكسي (الأردن)، سار، البحرين (البحرين)، الفحيحيل، التضامن (الكويت)، قد أعلنت مشاركتها على مستوى الرجال في البطولة التي تقام للمرة الأولى في السعودية.