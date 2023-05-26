"سبق" ترصد فعاليات سباقات الهجن بتيماء

جدير بالذكر أن ميدان الهجن بتيماء، أحد الميادين الهامة بالمنطقة، ويحتضن سباقات يأتي لها المشاركون من ميادين المحافظات القريبة ويعمل القائمون عليه بجهود مستمرة لإنجاح فعاليات السباق، وبتعاون كبير من بلدية محافظة تيماء وقسم المواصلات بالمحافظة في عمليات تأهيل الميدان.