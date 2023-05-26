"سبق" ترصد فعاليات سباقات الهجن بتيماء

تصوير مازن فهد: وثقت "سبق" اليوم الجمعة، سباق ميدان الهجن بمحافظة تيماء، بتنظيم من أعضاء لجنة ميدان الهجن بتيماء، ورصدت السباقات الـ20 التي احتضنها الميدان اليوم، وسط تفاعل كبير من الحضور.
وقدم أعضاء اللجنة لتنظيم السباقات جهوداً كبيرة من بينها آلية الترقيم، وكذلك التعليق، ونقطة الانطلاق وغيرها من التحضيرات.
جدير بالذكر أن ميدان الهجن بتيماء، أحد الميادين الهامة بالمنطقة، ويحتضن سباقات يأتي لها المشاركون من ميادين المحافظات القريبة ويعمل القائمون عليه بجهود مستمرة لإنجاح فعاليات السباق، وبتعاون كبير من بلدية محافظة تيماء وقسم المواصلات بالمحافظة في عمليات تأهيل الميدان.