صحيفة إسبانية: "كاسيميرو" يفكر في مغادرة مانشستر يونايتد والانتقال للدوري السعودي

كشفت صحيفة "Relevo" الإسبانية أن البرازيلي كاسيميرو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، يفكر في مغادرة ناديه الإنجليزي، والانتقال للعب في السعودية.
ووفقًا لذات الصحيفة، فإن كاسيميرو الذي يعيش موسمًا ثانيًا غير جيد في مانشستر يونايتد، يفكر في خيارات أخرى لمستقبله، إذ يفكر في الانضمام للدوري السعودي والاعتزال بالسعودية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي النادي الإنجليزي يأملون في النجاح بإقناع اللاعب البرازيلي بالاستمرار لمدة عام أو عامين آخرين مع الفريق.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن رونالدو لاعب "النصر"، يحاول إقناع كاسيميرو بالانضمام إلى صفوف الفريق، في يناير المقبل، كما أفادت تقارير أخرى بأن كبار أندية السعودية يرغبون في كسب خدمات اللاعب.
وانضم كاسيميرو البالغ من العمر 31 عامًا، والذي يلعب في مركز الوسط الدفاعي، لنادي مانشستر يونايتد في أغسطس 2022، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2011.
ويحتل "النصر" وصافة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة وبفارق 4 نقاط عن "الهلال" المتصدر.