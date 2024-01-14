على "ملاعب أسباير".. الأخضر يواصل استعداده للقاء عُمان الآسيوي

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر، استعدادًا لمواجهة منتخب عُمان، الثلاثاء المقبل، على ملعب خليفة الدولي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس آسيا 2023 .