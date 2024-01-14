على "ملاعب أسباير".. الأخضر يواصل استعداده للقاء عُمان الآسيوي

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر، استعدادًا لمواجهة منتخب عُمان، الثلاثاء المقبل، على ملعب خليفة الدولي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس آسيا 2023 .
ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملاعب أسباير" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ، بعدها تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
ويختتم "الأخضر" غدًا الاثنين استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساءً على "ملاعب أسباير"، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
من جهة أخرى، يعقد المدير الفني للمنتخب "روبرتو مانشيني"، غدًا الاثنين ، مؤتمرًا صحفيًا في المركز الإعلامي الرئيس( MMC )، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب عُمان ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس آسيا 2023.