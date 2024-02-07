هل يثأر الهلال من النصر ويخطف كأس موسم الرياض؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الخميس؛ لمشاهدة "ديربي الرياض"، الذي يجمع الهلال بنظيره النصر، في تمام التاسعة مساء، على ملعب "المملكة أرينا" في نهائي كأس موسم الرياض 2024.
النصر يخوض اللقاء وعينه على خطف الكأس من ملعب الغريم التقليدي، بقيادة النجم البرتغالي "كريستيانيو رونالدو"، الذي بات جاهزًا لهذه القمة. كما يأمل الأصفر إضافة كأس موسم الرياض لخزانته، إلى جانب الكأس الأغلى (كأس الملك سلمان "البطولة العربية")، الذي خطفه من أمام الأزرق في الطائف.
وفي المقابل يسعى الهلال إلى الظفر بكأس موسم الرياض؛ ليكون أول بطولة يحققها هذا الموسم، وأول لقب يحصده في ملعبه الجديد "المملكة أرينا"، بقيادة هدافه "ميتروفيتش".
يُشار إلى أن النصر يلعب بفرصتَي الفوز أو التعادل؛ لكسب البطولة؛ وذلك بعد سحقه إنتر ميامي الأمريكي بسداسية نظيفة؛ ما منحه أفضلية فارق الأهداف، فيما يلعب الهلال بفرصة الفوز فقط.
ويبقى السؤال: هل يثأر الهلال من النصر، أم إن النصر يكرر الإنجاز، ويُبقي الأثر في ملعب الهلال؟