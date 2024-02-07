هل يثأر الهلال من النصر ويخطف كأس موسم الرياض؟

النصر يخوض اللقاء وعينه على خطف الكأس من ملعب الغريم التقليدي، بقيادة النجم البرتغالي "كريستيانيو رونالدو"، الذي بات جاهزًا لهذه القمة. كما يأمل الأصفر إضافة كأس موسم الرياض لخزانته، إلى جانب الكأس الأغلى (كأس الملك سلمان "البطولة العربية")، الذي خطفه من أمام الأزرق في الطائف.