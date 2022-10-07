اتحاد البلياردو والسنوكر يدشن 5 أكاديميات تدريبية ويسعى إلى شراكة مهد

من جهته، كشف رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري عن مشروع شراكة مستقبلية بين الاتحاد وأكاديمية مهد الرياضية، تهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب في الفئات السنية في لعبتي البلياردو والسنوكر، مشيراً إلى تدشين الخمس أكاديميات، إذ يتطلع اتحاد اللعبتين من خلالها إلى تطوير اللعبة من خلال انتشارها، ورفع حجم شعبيتها بين الرياضيين، الأمر الذي سيمكّن من اكتشاف المواهب في اللعبتين، الأمر الذي يمنح أكاديمية مهد فرصة جيدة للتعامل مع المواهب المكتشفة، لا سيما أن هذه الأكاديمية تهتم بالمواهب في جميع الألعاب، في سبيل صناعة جيل من الأبطال، لذا فمشروع التعاون بين الاتحاد ومهد يعد مشروعاً نموذجياً على مستوى التكامل بين الجانبين، وبصورة احترافية ومتخصصة.