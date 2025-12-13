أكثر من 90 فارسًا وفارسة في "أشواط الواعدين".. استثمار استراتيجي لمستقبل الفروسية السعودية

شهد الأسبوع الأول من بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز، في نسختها الخامسة، مشاركة أكثر من 90 فارسًا وفارسة سعوديين ضمن فئة "الفرسان الواعدين"، الذين تبدأ أعمارهم من 12 عامًا. وتُقام البطولة بمقر "قفز السعودية" في الجنادرية، ضمن جهود الاتحاد السعودي للفروسية لتطوير الكفاءات المحلية، وتوفير فرص المشاركة في البطولات الكبرى، بما يسهم في رفع مستوى التنافس وتأهيل الفرسان للمشاركات الدولية مستقبلاً.
وتضمنت أشواط الأسبوع الأول لهذه الفئة إقامة 11 شوطًا لفئة النجمة الواحدة، شملت: شوط "الجائزة الصغرى" بارتفاع متر واحد، شوط فئة البراعم بارتفاع 1.10 متر، شوط فئة الأشبال بارتفاع 1.20 متر، شوط فئة الناشئين بارتفاع 1.30 متر، وشوط "الجائزة المتوسطة" بارتفاع 1.20 متر.
وقسّم الاتحاد السعودي للفروسية فئات الفرسان الواعدين إلى ثلاث فئات عمرية: الأطفال (أقل من 14 عامًا)، الناشئون (من 14 إلى 18 عامًا)، والشباب (من 16 إلى 21 عامًا). كما شارك فرسان وفارسات من هذه الفئات من عدة دول، بينها الأردن، ألمانيا، العراق، هولندا، الجزائر، اليمن، مصر، سوريا، بريطانيا، فرنسا، المغرب، وإسبانيا.
رؤية استراتيجية للاتحاد
وأوضح علي السهلي، المستشار الفني في الاتحاد السعودي للفروسية، أن دعم هذه الفئة يمثل خطوة إيجابية ومحورية في تطوير رياضة الفروسية، مشيرًا إلى أن "توفير هذه الأشواط بيئة تنافسية مبكرة يسهم في بناء قاعدة صلبة للمستقبل، وضخ دماء جديدة ومؤهلة باستمرار في صفوف المنتخبات الوطنية".
وأضاف السهلي: "التنافس في هذه المستويات يُمكّن الفرسان الصغار من اكتساب الخبرة في أجواء البطولات الكبرى، وصقل المهارات الفنية، والاستفادة من خبرات الفرسان المخضرمين. كما أن المشاركة في محفل وطني بهذا الحجم تزيد من جاذبية الرياضة، وتشجع العائلات على إشراك أطفالهم، مما يوسّع قاعدة الممارسين في المملكة".
وختم بالقول: "الاهتمام بفئة الواعدين هو استثمار استراتيجي ومدروس من قبل الاتحاد، يضمن استدامة النجاحات وتألق المملكة في رياضة الفروسية على المدى البعيد".