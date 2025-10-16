الأهلي يتحرك لتجديد عقد المدافع التركي ديميرال عقب اهتمام أوروبي متزايد

تحركت إدارة النادي الأهلي رسميًا لتجديد عقد المدافع التركي ميريح ديميرال، في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بضمه خلال الفترة المقبلة.
وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن النادي بدأ مفاوضاته مع اللاعب للحفاظ عليه، خاصة أن عقده الحالي ينتهي في يونيو 2026، مشيرًا إلى أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي.
وكانت أندية فنربخشة وبايرن ميونيخ ونابولي قد أبدت رغبتها في التعاقد مع ديميرال، الذي تألق مؤخرًا مع منتخب تركيا وسجل هدفين في فوز بلاده على جورجيا بنتيجة 4-1 ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
يُذكر أن ديميرال انضم إلى الأهلي في صيف 2023 قادمًا من نادي أتالانتا الإيطالي، وشارك منذ ذلك الحين في 73 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع أربعة، ليصبح أحد أبرز ركائز الدفاع في الفريق.