الأهلي يتحرك لتجديد عقد المدافع التركي ديميرال عقب اهتمام أوروبي متزايد

يُذكر أن ديميرال انضم إلى الأهلي في صيف 2023 قادمًا من نادي أتالانتا الإيطالي، وشارك منذ ذلك الحين في 73 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع أربعة، ليصبح أحد أبرز ركائز الدفاع في الفريق.