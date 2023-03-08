اتحاد الطائرة يعلن إقامة أول دوري رسمي للسيدات.. بجوائز ضخمة

وأكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسة لجنة الكرة الطائرة النسائية أحلام العمري أن الدوري سيكون الانطلاقة الحقيقية للكرة الطائرة النسائية التي تجد الدعم الكبير من القيادة الرياضية ومن مجلس إدارة الاتحاد. وأشارت إلى أن الجوائز المالية الضخمة المرصودة ستدفع الأندية لتسجيل اللعبة بشكل رسمي تمهيداً لدخول الطائرة النسائية في إستراتيجية دعم الأندية المقبلة.