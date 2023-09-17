"كيفن دي بروين" هدف الأندية السعودية خلال موسم الانتقالات المقبل

كشف موقع "Onefootball " عن اهتمام رابطة الدوري السعودي بالتعاقد مع البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الموسم القادم.
ووفقًا لما نشره الموقع نقلًا عن صحيفة "The Sun" فإن السعودية التي تراقب نجومًا أوروبيين آخرين؛ تستهدف ضم كيفن دي بروين في 2024، لكن اللاعب استبعد انتقاله إلى الدوري السعودي في الوقت الحالي.
ونجح "دوري روشن" خلال الموسم الصيفي في استقطاب أفضل النجوم العالميين مثل: (كريم بنزيما، نيمار، ساديو ماني، رياض محرز، ياسين بونو، ألكسندر ميتروفيتش، أوتافيو، روبرتو فيرمينيو، إدوارد ميندي).
ويلعب كيفن دي بروين البالغ من العمر 32 عامًا، في صفوف مانشستر سيتي منذ 2015، قادمًا من فولفسبورغ الألماني، ولعب سابقًا أيضًا لنادي تشيلسي الإنجليزي، كما يلعب للمنتخب البلجيكي منذ 2010.