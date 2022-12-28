بمشاركة 4 منتخبات.. الاتحاد السعودي لكرة القدم يستضيف البطولة الدولية الودية للسيدات

يستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم البطولة الدولية الودّيّة للسيدات، وذلك بمشاركة 4 منتخبات للسيدات هي: باكستان، وجزر القمر، وموريشيوس، بالإضافة إلى منتخبنا الوطني صاحب الضيافة. وتحتضن المنطقة الشرقية البطولةَ خلال الفترة من 11-19 يناير المقبل؛ حيث تقام المباريات على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر.