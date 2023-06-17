تقارير: الهلال يعرض على السنغالي كوليبالي 25 مليون يورو لمدة 3 مواسم

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الهلال قدم عرضًا رسميًّا لكسب خدمات مدافع تشيلسي في الموسم المقبل، وأن اللاعب لا يمانع في الانتقال إلى الدوري السعودي في الوقت الحالي.