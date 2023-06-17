تقارير: الهلال يعرض على السنغالي كوليبالي 25 مليون يورو لمدة 3 مواسم

كشف الصحفي الإيطالي "نيكولا شيرا" عن تفاصيل العرض المقدَّم من نادي الهلال للتعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب تشيلسي الإنجليزي، خلال الموسم الصيفي.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الهلال قدم عرضًا رسميًّا لكسب خدمات مدافع تشيلسي في الموسم المقبل، وأن اللاعب لا يمانع في الانتقال إلى الدوري السعودي في الوقت الحالي.
ووفقًا لما نشره الصحفي بحسابه الرسمي عبر "تويتر" فإن إدارة الهلال قدَّمت عرضًا للمدافع السنغالي براتب بلغت قيمته نحو (25) مليون يورو، لمدة 3 مواسم.
ويلعب كوليبالي صاحب الـ31 عامًا لنادي تشيلسي منذ صيف 2022 قادمًا من نابولي الإيطالي، ويرتبط مع الفريق الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2026.