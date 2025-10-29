دورة الألعاب الآسيوية للشباب: 3 ميداليات جديدة.. و"اليد" تبحث عن الذهب الأول

شهدت منافسات اليوم الأربعاء من دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، المقامة في العاصمة البحرينية المنامة، تألقاً سعودياً لافتاً، بعد تحقيق ثلاث ميداليات برونزية جديدة، ليرتفع رصيد السعودية إلى 18 ميدالية (3 ذهبيات، 4 فضيات، 11 برونزية)، مع بقاء يومين على ختام الدورة الجمعة المقبل.
فقد حقق لاعب المنتخب السعودي للدراجات طه الخليفة الميدالية البرونزية في سباق الفردي العام لمسافة 99.06 كلم، وسط مشاركة 69 دراجاً، مسجلاً زمناً بلغ ساعتين و24 دقيقة و4 ثوانٍ، خلف صاحب الذهبية "لي وان شون" من هونغ كونغ، والتايلندي "هومكا جوران" بزمن 2:23:54.
وفي منافسات الجوجيتسو، أضاف اللاعب آدم فيرناني البرونزية السعودية الثانية لهذا اليوم، بعد فوزه على الفلبيني "بابانتو زيوس" في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع لوزن 85 كجم. وكان فيرناني قد تغلب على الكازاخستاني في دور الـ16، ثم على الكويتي عبدالعزيز البريكي في ربع النهائي بنتيجة 12-0، قبل أن يخسر من الكوري الجنوبي كيونهو بارك في نصف النهائي.
وجاءت البرونزية الثالثة عن طريق لاعب المنتخب السعودي للجودو محمد عسيري الذي نال ميدالية وزن 55 كجم، وهي أول ميدالية للجودو السعودي في الدورات الآسيوية بمختلف مسمياتها. وتجاوز عسيري لاعب هونغ كونغ في دور الـ16، ثم لاعب طاجيكستان، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام لاعب كازاخستان، ليحقق البرونزية بفوزه على منافسه التايلندي.
وقد توّج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.
"اليد" تبحث عن الذهب التاريخي
يخوض المنتخب السعودي لكرة اليد غداً الخميس مباراة نهائية مرتقبة أمام نظيره الكويتي عند السابعة مساءً على صالة أم الحصم بالمنامة، طامحاً لتحقيق أول ذهبية في تاريخ مشاركاته بدورات الألعاب الآسيوية.
وكان "أخضر اليد" قد قدّم مستويات قوية خلال الدورة، إذ فاز على المالديف، والأردن، وهونغ كونغ، والبحرين في دور المجموعات، ثم تفوق على الصين في نصف النهائي.
الرياضات الإلكترونية إلى نصف النهائي
تأهل فريق السعودية للرياضات الإلكترونية، والمكوَّن من يزيد باخشوين، هشام القاضي، وصالح باخشوين إلى نصف نهائي لعبة "Rocket League" بعد تحقيقهم سلسلة انتصارات على منتخبات الأردن، كازاخستان، قيرغزستان، الإمارات، عمان، البحرين، وإندونيسيا.
تشارك ثمانية منتخبات سعودية غداً الخميس في عدد من المنافسات، على النحو التالي:
الجوجيتسو:
يبدأ السعوديون مشاركاتهم في التاسعة صباحاً عبر إلياس بنجر وعبدالرحمن فقيه (وزن 69 كجم)، وشادن فطاني (وزن 57 كجم).
السباحة:
عماد الصبياني وفهد العويقلة في تصفيات سباق 50م صدر (10:00 صباحاً)،
علي العبدالوهاب وخالد البلبيسي في تصفيات سباق 200م فراشة (10:20 صباحاً).
المصارعة الشاطئية:
تنطلق في شاطئ سما باي الساعة 11:00 صباحاً، بمشاركة:
جاسم السعود (60 كجم)، أحمد الكيادي (70 كجم)، حامد مجرشي (80 كجم)، ووليد المولد (90 كجم).
الجودو للسيدات:
بتول القنمبر تواجه لاعبة فيتنام في وزن 57 كجم،
لولوة العلياني تواجه لاعبة قيرغزستان في وزن فوق 70 كجم (11:30 صباحاً).
القدرة والتحمل:
سباق الفردي والفرق لمسافة 119 كلم، ينطلق الساعة 4:00 عصراً.
رفع الأثقال:
أحمد المهدي يشارك في منافسات المجموعة الأولى لوزن فوق 94 كجم عند الساعة 7:00 مساءً.