دورة الألعاب الآسيوية للشباب: 3 ميداليات جديدة.. و"اليد" تبحث عن الذهب الأول

وفي منافسات الجوجيتسو، أضاف اللاعب آدم فيرناني البرونزية السعودية الثانية لهذا اليوم، بعد فوزه على الفلبيني "بابانتو زيوس" في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع لوزن 85 كجم. وكان فيرناني قد تغلب على الكازاخستاني في دور الـ16، ثم على الكويتي عبدالعزيز البريكي في ربع النهائي بنتيجة 12-0، قبل أن يخسر من الكوري الجنوبي كيونهو بارك في نصف النهائي.