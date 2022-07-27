المنتخب السعودي للشباب يكثف استعداداته لربع نهائي البطولة العربية

وتأهل منتخب السعودية إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، بعد فوزه على منتخب العراق بنتيجة 4-1 في ختام مباريات المجموعة الأولى، يوم أمس الثلاثاء، حيث رفع رصيده المنتخب لـ6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، ليضمن التأهل مباشرة إلى دور الثمانية، يليه منتخب موريتانيا بـ3 نقاط ثم المنتخب العراقي من دون رصيد.