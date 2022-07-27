المنتخب السعودي للشباب يكثف استعداداته لربع نهائي البطولة العربية

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا تدريباته استعدادًا لمواجهة دور ربع نهائي لبطولة كأس العرب، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة أبها، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية متنوعة.
وتأهل منتخب السعودية إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، بعد فوزه على منتخب العراق بنتيجة 4-1 في ختام مباريات المجموعة الأولى، يوم أمس الثلاثاء، حيث رفع رصيده المنتخب لـ6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، ليضمن التأهل مباشرة إلى دور الثمانية، يليه منتخب موريتانيا بـ3 نقاط ثم المنتخب العراقي من دون رصيد.
وسيقص الأخضر السعودي شريط مباريات دور ربع النهائي للبطولة يوم الأحد المقبل حينما يواجه المنتخب الذي حصل على ترتيب أفضل ثاني في المجموعات الـ6 للبطولة.