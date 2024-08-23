ستاد رين يتقدّم في المفاوضات لضمّ "جوتا" لاعب الاتحاد

كشفت تقاريرُ صحفية فرنسية أن هناك تطورًا لافتًا في مفاوضات نادي ستاد رين الفرنسي، مع البرتغالى جواو فيليبي "جوتا" لاعب الاتحاد.
وذكرت شبكة "RMC Sport" الفرنسية أن ستاد رين لا يزال يناقش التعاقد مع زميل بنزيما وكانتي؛ حيث إنه من الممكن أن يعود "جوتا" بالفعل إلى أوروبا خلال الفترة الصيفية الحالية.
ووفقًا للمعلومات الواردة من صحف فرنسية، والتى أكدتها "RMC Sport": فإن المفاوضات بين الاتحاد والمفاوض الفرنسي تسير بشكل جيد.
وانتقل "جوتا" إلى الاتحاد في عام 2023 مقابل 30 مليون يورو، ولكن لا يعيش المهاجم أفضل أوقاته خلال مسيرته الكروية في السعودية.
يبلغ البرتغالي من العمر 25 عامًا، وخرج من الموسم الماضي محرزًا 4 أهداف في 16 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين.
وأشارت ذات الشبكة إلى أن ستاد رين مستعدّ لضمّ لاعب الاتحاد، ولكن المفاوضات لا تزال مستمرة بشأن راتبه المرتفع الذي يحصل عليه في السعودية.
وكان قد أبدى عدد من الأندية الأوروبية والتركية، أبرزها بشكتاش، رغبتهم في التعاقد مع "جوتا"، ولكن المفاوضات لم تكتمل لراتب اللاعب المرتفع.
وتعاقد النادي السعودي هذا الصيف مع الفرنسي "موسى ديابي" جناح أستون فيلا الإنجليزي، والجزائري "حسام عوار" لاعب وسط روما الإيطالي.