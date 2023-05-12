في قمة نهائي كأس الملك "أغلى الكؤوس".. تعرف على تشكيلة الهلال والوحدة

أعلن المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول، الأرجنتيني "دياز" عن تشكيلة الأزرق أمام نظيره الوحدة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - والذي يقام على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، مساء اليوم الجمعة، بقيادة الحكم البولندي "سيمون".