في قمة نهائي كأس الملك "أغلى الكؤوس".. تعرف على تشكيلة الهلال والوحدة

أعلن المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول، الأرجنتيني "دياز" عن تشكيلة الأزرق أمام نظيره الوحدة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - والذي يقام على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، مساء اليوم الجمعة، بقيادة الحكم البولندي "سيمون".
ضمت قائمة "الزعيم" (عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك، عبدالله عطيف، محمد كنو، أندري كاريلو، ميشايل ديلغادو، لوسيانو فييتو وموسى ماريغا).
فيما ضمت قائمة مدرب "الفرسان" التشيلي "سييرا" الأسماء التالية (منير محمدي، حمد الجيزاني، علي مكي، اوسكار دوارتي، إسلام هوساوي، علاء حجي، وليد باخشوين، فيصل فجر، انسيلمو، عبدالعزيز نور وعبد الكريم يودا).