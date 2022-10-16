الأهلي والهلال في الصدارة.. والفيصلي يكسب الاتحاد بعد مباراة ماراثونية

حافظ الأهلي على صدارة ترتيب مسابقة الدوري الممتاز لكرة الطائرة بعد ختام مباريات الجولة الثالثة، وذلك بعد فوزه على الترجي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب وزارة الرياضة بجدة مساء اليوم الأحد، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط وبفارق الأشواط عن الهلال، الذي يتساوى معه بنفس الرصيد. وجاء الفيصلي في المركز الثالث برصيد 8 نقاط.