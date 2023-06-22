أستراليا ترافق السعودية إلى ربع نهائي كأس أسيا للناشئين

تمكّن منتخب أستراليا من الحصول على بطاقة التأهّل للدور ربع النهائي، بعد فوزه على طاجيكستان 2-0، يوم الخميس، على استاد راجامانغالا في بانكوك، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.