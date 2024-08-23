بمشاركة النصر.. انطلاق مباريات المجموعة الأولى من الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للسيدات الأحد

وكان فريق يونغ إيلفانتس أول الواصلين إلى الرياض أمس الخميس، على أن يكتمل وصول مياوادي وأبوظبي مساء اليوم الجمعة؛ حيث يعقد مدرِّبو الفرق غدًا السبت مؤتمراتهم الصحفية في قاعة المؤتمرات بملعب الأول بارك قبل انطلاق الجولة الأولى من الدور التمهيدي، يوم الأحد المقبل، على أن يعقب المؤتمرات الصحفية حصة المران الرئيسة قبل المباراة، والتي ستتم إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام بتغطيتها.