الآسيوي يشيد بتنظيم السعودية لبطولة العالم للبلياردو

وأشار رئيس الاتحاد الآسيوي للبلياردو عبر خطاب رسمي لرئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري كان نصه " يُسعد الاتحاد الآسيوي لألعاب البليارد أن يُهديكم أطيب التحيات متمنياً لكم دوام التوفيق والسداد وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يسعدني أن أتقدم إليكم وللأخوة أعضاء مجلس إدارتكم الموقرين ببالغ التقدير لما رأيناه من المجهود المبذول من قبل الأخوة في الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر والقائمين على بطولة العالم للبليارد 9 كرات 2024 هذا المجهود الذي تكلل بخروج البطولة بالشكل اللائق والمشرف متمنياً لكم مزيداً من التقدم والنجاح ".