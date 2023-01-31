الاتحاد يحتفل مع جماهيره في العاشر من فبراير المقبل.. بكأس السوبر في جدة

ونشر النادي بيانًا مقتضبًا عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه :"تقديرًا للجماهير الاتحادية الوفية ودورها المميز وتأثيرها المهم في مسيرة ناديها، قرر مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي إقامة احتفالية تقديم كأس السوبر السعودي وأبطاله النمور في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة، قبل انطلاق مباراة الاتحاد والعدالة، يوم الجمعة 10 فبراير ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين".