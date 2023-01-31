رياضة

الاتحاد يحتفل مع جماهيره في العاشر من فبراير المقبل.. بكأس السوبر في جدة

فريق الاتحاد يتوج بكأس السوبر السعودي
فريق الاتحاد يتوج بكأس السوبر السعودي
سبق
سبق

أعلنت إدارة نادي الاتحاد، تنظيم احتفالية تقديم "كأس السوبر السعودي"، لجماهير فريقها، قبل انطلاق مباراة العدالة والمقررة يوم الجمعة العاشر من فبراير المقبل، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة " في جدة.

ونشر النادي بيانًا مقتضبًا عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه :"تقديرًا للجماهير الاتحادية الوفية ودورها المميز وتأثيرها المهم في مسيرة ناديها، قرر مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي إقامة احتفالية تقديم كأس السوبر السعودي وأبطاله النمور في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة، قبل انطلاق مباراة الاتحاد والعدالة، يوم الجمعة 10 فبراير ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين".

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