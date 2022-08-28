رياضة

القادم من الاتحاد ولمدة 3 سنوات.. رسميًا "فهد المولد" يعود للملاعب عبر بوابة الشباب

برنامج تحضيري في لندن يعيده لقائمة الأخضر في كأس العالم قطر 2022
اللاعب فهد المولد ينضم لنادي الشباب
اللاعب فهد المولد ينضم لنادي الشباب
أحمد سرور
أحمد سرور

أعلنت إدارة نادي الشباب تعاقدها "رسميًا" مع اللاعب فهد المولد، لمدة 3 مواسم بعد انتهاء علاقته مع نادي الاتحاد وذلك حسبما ذكر المركز الإعلامي بنادي الشباب عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد.

وأعلن المولد، مساء اليوم الأحد، عن انتهاء علاقته بنادي الاتحاد، ورحيله عن صفوفه رسميًّا هذا الصيف، مقدمًا شكره الكبير لجماهير العميد.

جاء رحيل فهد المولد بعد أن قرر مركز التحكيم الرياضي السعودي بخفض عقوبته؛ مع أحقية مشاركته رسميًّا، بعدما كان مقررًا إيقافه لمدة 18 شهرًا بداية من مارس الماضي.

ولم ينقطع المولد عن التدريبات اللياقية خلال فترة التوقف ضمن برنامج لياقي في لندن، من أجل أن يكون جاهزًا لمشاركة المنتخب السعودي في نهائي كأس العالم قطر 2022.

نادي الاتحاد
نادي الشباب
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اللاعب فهد المولد

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