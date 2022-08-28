القادم من الاتحاد ولمدة 3 سنوات.. رسميًا "فهد المولد" يعود للملاعب عبر بوابة الشباب

أعلنت إدارة نادي الشباب تعاقدها "رسميًا" مع اللاعب فهد المولد، لمدة 3 مواسم بعد انتهاء علاقته مع نادي الاتحاد وذلك حسبما ذكر المركز الإعلامي بنادي الشباب عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد.
وأعلن المولد، مساء اليوم الأحد، عن انتهاء علاقته بنادي الاتحاد، ورحيله عن صفوفه رسميًّا هذا الصيف، مقدمًا شكره الكبير لجماهير العميد.
جاء رحيل فهد المولد بعد أن قرر مركز التحكيم الرياضي السعودي بخفض عقوبته؛ مع أحقية مشاركته رسميًّا، بعدما كان مقررًا إيقافه لمدة 18 شهرًا بداية من مارس الماضي.
ولم ينقطع المولد عن التدريبات اللياقية خلال فترة التوقف ضمن برنامج لياقي في لندن، من أجل أن يكون جاهزًا لمشاركة المنتخب السعودي في نهائي كأس العالم قطر 2022.