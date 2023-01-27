لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تصدر تعديلات على مباريات روشن.. تعرف عليها

وشملت التعديلات 5 مباريات في الجولة الـ16، ولقاء وحيداً في الجولة 17، و4 ضمن الجولة الـ18 منها مباراة ضمك والنصر في الـ25 من فبراير المقبل على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، حيث ستلعب في الرابعة مساءً بدلاً من السادسة مساءً.