الانضباط تغرم الأهلي 60 ألف ريال وتوقف لاعب الرياض 4 مباريات .. تعرف على السبب

وقررت اللجنة إلزام النادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها ستون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، نتيجة قيام جماهيره برمي علبة مياه واحدة تجاه مضمار الملعب ولم تصب أحدًا، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب مباراة الفريق مع الشباب ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن للمحترفين.