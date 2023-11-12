مدرب الأخضر "مانشيني" يستبعد اللاعب "أيمن يحيى" للإصابة ويستدعي " الغنام"

ويستعد المنتخب السعودي لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، حيث يستضيف الأخضر في السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري منتخب باكستان على استاد نادي الفتح بالأحساء، فيما سيحل الأخضر ضيفاً على منتخب الأردن في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر على استاد عمّان الدولي.