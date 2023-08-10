200 مليون يورو لا تكفي.. رئيس نابولي يجمّد صفقة الهلال مع "أوسيمين"

ووفقًا لصحيفة "بنش" النيجيرية، أبلغ رئيس النادي المسؤولين عن عدم قبوله العرض الهلالي، وأنه لا يفكر في التخلي عن اللاعب خلال الموسم الحالي؛ مشيرًا إلى أن قيمة اللاعب في السوق تفوق 200 مليون يورو.