200 مليون يورو لا تكفي.. رئيس نابولي يجمّد صفقة الهلال مع "أوسيمين"

رفض رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لورينتيس، بيع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لنادي الهلال السعودي، الذي قدّم عرضًا مُحَسنًا يصل إلى 170 مليون يورو لحسم الصفقة خلال الصيف الحالي.
ووفقًا لصحيفة "بنش" النيجيرية، أبلغ رئيس النادي المسؤولين عن عدم قبوله العرض الهلالي، وأنه لا يفكر في التخلي عن اللاعب خلال الموسم الحالي؛ مشيرًا إلى أن قيمة اللاعب في السوق تفوق 200 مليون يورو.
وتعرّض هداف نابولي، فيكتور أوسيمين، يوم الاثنين الماضي لإصابة في الكاحل الأيمن أثناء حصة تدريبية مع فريقه؛ مما اضطره للمغادرة للخضوع للفحوصات الطبية.. ومن المتوقع أن يتوقف عن التدريبات لفترة قصيرة حتى يتعافى بشكل تام وفقًا لآراء الأطباء في النادي.
يُذكر أن عقد اللاعب فيكتور أوسيمين (24 عامًا) مع نابولي سيستمر حتى نهاية يونيو 2025 المقبل.