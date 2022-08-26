أخضر الطائرة يخسر من إيران.. ويفقد المنافسة على اللقب

خسر المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الشباب مواجهته مع المنتخب الإيراني في البطولة الآسيوية الـ21 للكرة الطائرة التي أقيمت على مجمع مدينة عيسى الرياضية لتحديد المراكز من 1 إلى 12؛ وذلك بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة 25/20، 25/15، 25/21.
قدم المنتخب السعودي مستوى جيدًا، خصوصًا في الشوط الأول والثالث، رغم ظروف الإصابات التي حرمت قائد الفريق حسن الكعيبي من المشاركة، وخروج مروان هوساوي بسبب الإصابة في الشوط الثاني، وسيخوض المنتخب مباراته القادمة لتحديد المراكز من 7 إلى 12.
وشهد اللقاء حضور رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي، وأعضاء مجلس الإدارة: محمد الفقيه، وباسل منقل، وعبد المحسن آل عبيد.
بدوره تحدّث عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، ورئيس الوفد باسم منقل، عن رضاه عن أداء اللاعبين، وخصوصًا أمام المنتخب الأقوى والمرشح للبطولة إيران رغم، الإصابات، والفارق في البنية الجسمانية للمنتخب الإيراني. وطالب بضرورة عمل فحوصات لأعمار اللاعبين المشاركين في البطولات الآسيوية لضمان المنافسة العادلة في البطولات القادمة.