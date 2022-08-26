أخضر الطائرة يخسر من إيران.. ويفقد المنافسة على اللقب

قدم المنتخب السعودي مستوى جيدًا، خصوصًا في الشوط الأول والثالث، رغم ظروف الإصابات التي حرمت قائد الفريق حسن الكعيبي من المشاركة، وخروج مروان هوساوي بسبب الإصابة في الشوط الثاني، وسيخوض المنتخب مباراته القادمة لتحديد المراكز من 7 إلى 12.