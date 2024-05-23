الجولة 33 من دوري روشن.. التعاون يتعثر في محطة الفيحاء

خرج فريق الفيحاء الأول لكرة القدم ونظيره التعاون بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وبالتالي حرم الفيحاء ضيفه من فرصة حسم المركز الرابع قبل جولة من ختام دوري روشن السعودي، في المباراة التي جرت، أمس الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ33.