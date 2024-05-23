الجولة 33 من دوري روشن.. التعاون يتعثر في محطة الفيحاء

خرج فريق الفيحاء الأول لكرة القدم ونظيره التعاون بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وبالتالي حرم الفيحاء ضيفه من فرصة حسم المركز الرابع قبل جولة من ختام دوري روشن السعودي، في المباراة التي جرت، أمس الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ33.
تقدم التعاون بهدف مبكر عن طريق عبد الملك العييري في الدقيقة التاسعة، لكن فرحة لاعبيه لم تدم سوى 3 دقائق فقط، إذ سرعان ما نجح «البرتقالي» بتعديل النتيجة عبر الزامبي "ساكالا" عند الدقيقة «12».
وشهدت المباراة طرد محمد البقعاوي لاعب الفيحاء بالبطاقة الحمراء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل عن الضائع في الشوط الثاني.
وبهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 56 نقطة في المركز الرابع، وبات مهددًا بخسارة مركزه مع نهاية الجولة الأخيرة حال خسارته أمام الاتفاق، وفوز الاتحاد الخامس بـ«54 نقطة» على النصر الاثنين المقبل.
وفي حال تعادل التعاون وفوز الاتحاد فإنهما سيتساويان في عدد النقاط 57، ووقتها سيتم النظر إلى فارق الأهداف لحسم المركز الرابع بعد أن سيطر التعادل على مباراتيهما في الدورين الأول والثاني «1-1 و0-0».
ويقود المركز الرابع إلى المشاركة في بطولة السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا 2، بعد أن حجز فريق الهلال البطل، ووصيفه النصر، والأهلي الثالث، مقاعدهم في بطولة السوبر، إضافة إلى دوري أبطال آسيا.
في المقابل، تعثر الفيحاء بالتعادل للمباراة الثالثة تواليًا، ليتراجع إلى المركز الثامن بـ44 نقطة.