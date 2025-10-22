إنجاز تاريخي جديد لكرة الصالات السعودية .. ريم البيشي أول حكمة سعودية تشارك في بطولة كأس العالم

تواصل حكمات قارة آسيا صناعة التاريخ مع انطلاق النسخة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للسيدات لكرة الصالات 2025، التي تُقام في مدينة باسيغ الفلبينية خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 7 ديسمبر المقبلين، بمشاركة قياسية من حكمات القارة الآسيوية.
وشهدت البطولة اختيار تسع حكمات آسيويات، من بينهن حكمة مساندة واحدة، لقيادة مباريات النسخة الأولى من هذا الحدث العالمي الكبير. ومن بين الأسماء البارزة زاري فاتحي وغيلاره ناظمي من إيران، اللتان أصبحتا أول حكمتين تُديران مباريات في بطولة آسيوية للرجال عام 2022، وتمتلكان خبرة دولية واسعة في إدارة المباريات الكبرى، من بينها بطولة أوروبا للسيدات لكرة الصالات 2019.
وفي إنجاز سعودي غير مسبوق، ستُسجّل ريم البيشي حضورًا تاريخيًا باعتبارها أول حكمة سعودية تشارك في بطولة كأس العالم لكرة الصالات، في أول ظهور لها على الساحة العالمية، ما يُعد محطة فخر جديدة لكرة الصالات السعودية النسائية.
كما تضم القائمة عددًا من الأسماء البارزة في التحكيم الآسيوي، بينهم ليانغ تشينغيون من الصين التي أدارت نهائي كأس آسيا للسيدات 2025، وكانا سايتو وماري ياماموتو من اليابان، ونورول عتيقة جناح من ماليزيا، وبانادا كوتسينافاترا من تايلاند، إلى جانب تشو شين من الصين التي ستؤدي دور الحكمة المساندة في البطولة.